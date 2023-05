Gagliardini spreca un’occasione: in Inter-Sassuolo prova insufficiente

Roberto Gagliardini non sfrutta al meglio la maglia da titolare in Inter-Sassuolo (4-2). Il centrocampista fornisce una prova mediocre, con highlight negativo nel finale.

NON ALL’ALTEZZA – Roberto Gagliardini ritrova una maglia da titolare dopo tre giornate (era lo 0-3 di Empoli del 23 aprile scorso). In Inter-Sassuolo parte dal 1′ per far rifiatare Nicolò Barella in vista della sfida col Milan di martedì. Tuttavia la sua prestazione contro i neroverdi è tutt’altro che positiva (qui la sua pagella). Viene difficile distinguere se i ritmi di gioco bassi non lo favoriscano, o se sia lui stesso a contribuire a un’intensità così bassa. Fatto sta che la distanza di qualità tra lui e i centrocampisti titolari pare sempre più abissale.

TROPPA LEGGEREZZA – In Inter-Sassuolo Gagliardini tocca appena 40 palloni, secondo il report di WhoScored. Meno della metà di Marcelo Brozovic, il migliore tra i nerazzurri con 92 tocchi. E appena uno in più del compagno di reparto, Henrikh Mkhitaryan. Che gioca 39 palloni, ma giocando mezz’ora in meno rispetto al numero 5: l’armeno esce al 60′, mentre Gagliardini rimane in campo fino alla fine. In tempo per partecipare attivamente, con un pressing passivo, al gol del momentaneo 3-2 del Sassuolo (qui gli highlights). Una rete che nasce da un suo contrasto troppo molle a centrocampo, e che apre la strada all’avanzata neroverde. In sintesi, il numero 5 conferma di non essere una reale alternativa ai centrocampisti a disposizione di Simone Inzaghi.