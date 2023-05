De Vrij, lampi in Inter-Sassuolo: altra prova convincente

L’Inter continua a vincere e ieri sera con il Sassuolo è arrivato il quinto successo consecutivo in campionato. Questa partita però, oltre a certificare l’ottimo periodo dei nerazzurri, ha confermato anche il ritorno ad alti livelli di Stefan de Vrij.

PROFESSIONALITÁ − Quest’anno la stagione di Stefan de Vrij è stata ampiamente sotto le aspettative. Partito titolare a inizio annata ha perso pian piano posti nelle gerarchie di Simone Inzaghi, venendo scalzato dal nuovo arrivato Francesco Acerbi. Il difensore comunque nonostante lo scarso utilizzo ha dato prova della sua grande professionalità. In questi mesi infatti non si è praticamente mai lamentato del suo nuovo ruolo da comprimario e ha continuato ad allenarsi con grande serietà. Ora la sua pazienza è finalmente stata premiata. In un periodo così intenso dove si gioca una partita ogni tre giorni sta finalmente trovando più spazio e le sue prestazioni sono in crescita costante. Soprattutto in campionato de Vrij sta dimostrando di poter dare ancora molto alla causa dell’Inter e le partite nelle partite in cui ha giocato da titolare ne sono la prova lampante.

RITROVATO − A certificare il suo ritorno ad alti livelli c’è poi anche l’ottima gara disputata ieri con il Sassuolo. L’avversario non era infatti dei più facili e i due gol subiti dall’Inter sul 3-0 ne sono una dimostrazione. Comunque nel match di San Siro de Vrij si è distinto giocando una partita attenta, con interventi sempre puntuali e precisi. Anche nei momenti di difficoltà ha dato prova di grande lucidità non facendosi mai prendere dal panico e risolvendoli nel migliore dei modi. Inoltre nelle gare con Roma e Milan Inzaghi lo ha anche provato come braccetto di destra della difesa a tre e l’esperimento ha dato degli ottimi risultati. Una buona notizia per l’Inter in questo complicato finale di stagione.