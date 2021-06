Gagliardini punto fermo del centrocampo Inter: status chiaro per lui

Roberto Gagliardini sarà quasi sicuramente un punto fermo del centrocampo dell’Inter anche nella stagione 2021/22. Il suo status nella rosa nerazzurra è infatti estremamente chiaro.

BRUSIO DI MERCATO – Parlando di mercato in uscita dell’Inter, non si parla solo di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. Al centro di molte voci di mercato ci sono anche alcuni elementi del centrocampo. Su tutti, Stefano Sensi e Matias Vecino, sui quali tuttavia si attendono le valutazioni di Simone Inzaghi, che arriveranno nel corso del prossimo raduno (vedi date). Tralasciando poi Arturo Vidal, che l’Inter espone sul mercato per meri motivi di risparmio. Non si parla invece di Roberto Gagliardini, de facto il quarto titolare del centrocampo nerazzurro.

INTOCCABILE – Gagliardini viene dietro solo ai tre mammasantissima del centrocampo titolare. Quest’anno ha infatti dimostrato che – dietro a Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Christian Eriksen – il primo ricambio è lui. il numero 5 ha messo alle spalle i problemi fisici, acquisendo così uno status preciso nella rosa dell’Inter. Non è un titolarissimo, ma per affidabilità e contributo offensivo (12 gol nelle ultime tre stagioni) è una certezza consolante tra le seconde linee.