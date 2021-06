Vidal dimentica il nervosismo: «Più uniti che mai, migliorare sempre»

Arturo Vidal, dopo l’episodio che lo ha visto parecchio nervoso dopo la sostituzione in Cile-Bolivia (vedi articolo), ha pubblicato il suo commento alla partita dimenticandosi di fatto la stizza per quanto successo. Solo parole di complimenti per la vittoria.

MIGLIORARE – Arturo Vidal si complimenta con i compagni di squadra per la vittoria (1-0) nella sfida tra Cile e Bolivia di Copa America. Il centrocampista dell’Inter – attraverso il suo profilo Instagram ufficiale – ha infatti commentato in questo modo il trionfo: “Tre punti, più uniti che mai. Continuiamo a migliorare, ragazzi!”. Il nervosismo per la sostituzione al minuto 69 della partita sembra decisamente essere stato dimenticato, soppiantato dalla soddisfazione per tre punti importantissimi.

View this post on Instagram A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)