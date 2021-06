Lukaku primeggia in campo: il dato da top in Danimarca-Belgio

Romelu Lukaku nelle due partite disputate fin qui a Euro 2020 con il suo Belgio, ha messo a segno due gol ed è stato premiato per due volte come migliore in campo. A dimostrazione di questo anche un dato da top player in Danimarca-Belgio.

CORRIDORE – Romelu Lukaku continua a primeggiare in campo. Dopo averlo fatto con l’Inter, trascinando la squadra allo Scudetto a suon di gol e assist, lo fa ora con il suo Belgio. I diavoli rossi hanno conquistato fin qui due vittorie a Euro 2020 in altrettanto partite disputate, grazie anche alle prestazioni del numero nove nerazzurro. Due gol nello 0-3 alla Russia al debutto e una prestazione da leader nell’1-2 in rimonta contro la Danimarca. Nonostante nella seconda gara Lukaku non abbia fatto registrare il suo nome nel tabellino dei marcatori, quanto fatto dal giocatore gli è valso il premio di migliore in campo. A dimostrazione di quanto detto un dato particolare, che ne esalta ulteriormente le doti fisiche: nella sfida contro gli scandinavi, infatti, è stato il giocatore che ha fatto registrare la velocità di corsa più alta: 31,3 chilometri orari. Straripante.