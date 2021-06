Hakimi, weekend decisivo. Ecco quanto deve incassare l’Inter – SM

Hakimi è sempre il maggiore indiziato a lasciare l’Inter e la trattativa sta per entrare nel vivo. Chelsea e PSG sono pronte a sferrare l’affondo decisivo. Secondo “Sport Mediaset”, i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per la cessione dell’esterno.

MERCATO IN USCITA – Weekend molto interessante in chiave uscite per l’Inter. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, Chelsea e PSG scioglieranno finalmente il nodo sulla loro offerta per Achraf Hakimi. L’esterno marocchino preferisce i parigini, ed avrebbe già trovato l’accordo con la società (in Francia parlano anche di un rilancio nelle ultime ore, vedi articolo). Saranno quindi giornate intense per Beppe Marotta e Piero Ausilio, che cercheranno di seguire l’input preciso dato dal presidente Steven Zhang. L’Inter deve chiudere il mercato con un attivo di 70-80 milioni, e offerte come quelle per Hakimi verranno ponderate molto attentamente.