Italia-Galles, ampio turnover per Mancini. Ancora fuori Bastoni? – SM

Domani alle ore 18 l’Italia affronterà il Galles e Mancini dovrebbe fare ampio turnover. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset” non dovrebbe essere ancora l’ora di Bastoni per sostituire Chiellini.

TURNOVER – Alessandro Bastoni probabilmente dovrà ancora aspettare. In occasione di Italia-Galles, il ct Roberto Mancini sembra intenzionato a schierare Francesco Acerbi in difesa al posto di Giorgio Chiellini, fermato da un problema muscolare. Il centrale della Lazio al momento sembra offrire più garanzie per la sua maggiore esperienza. Dovrebbe tornare titolare anche Marco Verratti, completamente recuperato dai problemi fisici che l’hanno afflitto nelle ultime settimane. Secondo “Sport Mediaset” l’Italia farà ampio turnover, ma non sembra ancora arrivato il momento del centrale nerazzurro.