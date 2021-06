Nainggolan non rinuncia alla buonuscita dall’Inter: il Cagliari attende – Sky

Il futuro di Radja Nainggolan è diviso tra Inter e Cagliari. La volontà del giocatore è chiara, ma mancano ancora diversi dettagli, secondo quanto riporta “Sky Sport”.

ACCORDI DA TROVARE – Nel futuro di Radja Nainggolan iniziano a intravedersi i contorni di una nuova telenovela di mercato. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, la volontà del belga coincide con quella del Cagliari, che vuole riportarlo in Sardegna in via definitiva. Tuttavia manca ancora l’accordo con l’Inter, per entrambe le parti. Il club rossoblu deve presentare un’offerta per il cartellino del giocatore, o perlomeno presentare ai nerazzurri delle contropartite tecniche interessanti. Il giocatore, a sua volta, non vuole rinunciare alla buonuscita per interrompere con un anno di anticipo il suo contratto con l’Inter. La speranza di tutti gli attori coinvolti è di riuscire a risolvere quanto prima tutti i nodi.