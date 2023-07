Fabbian, l’Inter al bivio: due strade per il centrocampista

Giovanni Fabbian rientrerà all’Inter. Il futuro del centrocampista è ad un bivio: Inzaghi deciderà di puntarci o verrà ceduto nuovamente in prestito?

FUTURO – Giovanni Fabbian è stato una delle sorprese dell’ultimo campionato di Serie B. Il centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Inter si è distinto nel campionato cadetto, trascinando la Reggina con ben 8 gol e prestazioni maiuscole. Il potenziale mostrato dal prodotto del vivaio nerazzurro è notevole: un potenziale che presto potrà saggiare anche Simone Inzaghi che lo riavrà a disposizione dopo la stagione in prestito al club amaranto. Il futuro però è ancora tutto da scrivere: due opzioni sul tavolo.

OPZIONI – Con gli addii di Brozovic e Gagliardini la coperta a centrocampo comincia ad essere corta. In attesa di novità dal mercato sul fronte Frattesi (ma non solo) l’Inter potrebbe decidere di puntare su Fabbian per la prossima stagione. Il centrocampista prenderebbe il posto di Gagliardini in rosa, garantendo ad Inzaghi un ricambio di talento e con la voglia di mettersi in mostra. D’altra parte però Fabbian andrebbe incontro ad un minutaggio certamente ridotto, visto il suo ruolo “da riserva”. Ecco che quindi l’ipotesi di un nuovo prestito sembra la più percorribile: il classe 2003 ha bisogno di giocare con continuità per dare conferma del potenziale mostrato nella sua esperienza alla Reggina.