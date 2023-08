Esuberi Inter sempre troppi: ultimo portiere via ma così non basta!

Esuberi allo stadio finale per l’Inter, che continua ad alleggerire numericamente la sua rosa ma non in maniera completa né definitiva. All’appello mancano ancora alcune uscite importanti per i piani di Inzaghi dopo le ultime due assolutamente secondarie nel giro di una settimana

ALTRO PORTIERE VIA – Nel giorno della partita è difficile credere che l’Inter riesca a piazzare qualche altro colpo in uscita. Anche perché nelle ultime ore l’attenzione è rivolta al “caso” Lazar Samardzic (Udinese). E l’unica “distrazione” concreta si chiama Carlos Augusto (Monza). L’Inter prepara gli annunci in entrata ma allo stesso tempo deve liberare altre caselle nella sua rosa. Gli indiziati sono sempre gli stessi. Congelata – per il momento – la partenza di Giovanni Fabbian in direzione Udinese, l’arrivo di Samardzic alla fine è sempre legato alla partenza di Stefano Sensi, che sta brillando in questa strana estate nerazzurra. Quanto a Carlos Augusto, l’avvicendamento sulla fascia sinistra coinvolge naturalmente Robin Gosens ma è Valentino Lazaro a essere sempre di troppo sulle corsie laterali. Lazaro e Sensi non sono gli unici esuberi dell’Inter a poco più di due settimane dalla fine della sessione estiva del calciomercato. Nel frattempo continua l’appuntamento settimanale con il viavai di portieri. Nell’ultima settimana tocca al classe 2002 serbo Filip Stankovic, che si unisce alla Sampdoria per sostituire il collega Emil Audero, che fa il percorso inverso. Operazione in prestito proprio come quella di Audero, che diventa il nuovo dodicesimo dell’Inter proprio al posto di Stankovic. Ed è solo un “arrivederci” per il 21enne serbo.

Sensi in cima alla lista degli esuberi Inter

ALTRI ESUBERI NOTI – Stankovic non è l’unica uscita settimanale in casa Inter. Non si può parlare di esbuero ma va citata anche la partenza di Alessandro Fontanarosa, che ad Appiano Gentile faceva numero. Il difensore classe 2003 farà esperienza al Cosenza in Serie B dopo aver terminato il periodo nell’Inter Under-19 in Primavera 1. In questo modo Simone Inzaghi perde il potenziale backup di Alessandro Bastoni nel ruolo di centrale sinistro e ciò potrebbe essere significativo per la prossima mossa in sede di calciomercato. Dopo l’infortunio di Francesco Acerbi è evidente che all’Inter manchi un centrale mancino. All’appello degli esuberi ancora da piazzare, oltre ai già citati Lazaro e Sensi, bisogna ricordare tre giovani da aggiungere a Fabbian. Il centrocampista francese classe 2002 Lucien Agoumé e gli attaccanti italiani Sebastiano Esposito ed Eddie Salcedo, il primo coetaneo di Agoumé e il secondo classe 2001. Per Esposito sembra ormai imminente la partenza ma l’Inter prende tempo in attesa di piazzare almeno un colpo in attacco. Anche Salcedo è sul piede di partenza e resterà in Italia. Più difficile la sistemazione di Agoumé, che continua a rifiutare le opzioni italiani in attesa di un’altra chance all’estero (possibilmente in Francia, ndr). Il mercato nerazzurro adesso si preannuncia frenetico nelle ultime due settimane abbondanti rimaste: gli esuberi da sistemare sono sempre troppi ma le priorità in casa Inter ora sono ben altre. Gli acquisti principali non possono più essere rallentati dalle operazioni minori.