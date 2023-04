Empoli-Inter, Barella può riposare: al suo posto… Gagliardini!

L’Inter chiama alla carica i suoi per la sfida contro l’Empoli prevista quest’oggi alle 12:30 (vedi articolo). Simone Inzaghi ragiona sulla probabile formazione da schiarare titolare: Barella può riposare e al suo posto potrebbe essere scelto Gagliardini.

RIPOSO − Nicolò Barella ha decisamente fatto fin qui gli straordinari. Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League: Simone Inzaghi non si è mai voluto privare di lui, nonostante qualche tensione e qualche difficoltà in campo nei momenti più complicati di questa stagione. Un giocatore come lui, d’altronde, è sicuramente difficile da sostituire. Ma, ragionandoci su, di fatto l’Inter ha una sostituzione alla sua altezza? Contro l’Empoli, infatti, pur di far tirare il fiato al centrocampista sardo, Simone Inzaghi potrebbe decidere di far giocare titolare Roberto Gagliardini (vedi articolo). Un giocatore partito con tutte le migliori premesse quando nel 2017 è approdato dall’Atalanta, ma che poi si è come perso per strada. E non ha mantenuto le aspettative generate. Nonostante tutto, però, lo stesso Gagliardini ha lamentato i pochi minuti di gioco ottenuti e il mister nerazzurro potrebbe così decidere di dargli, almeno oggi, maggiore spazio. Oltre che fiducia.

Empoli-Inter, giusto far riposare Barella ma Gagliardini riesce a mantenere il livello?

ALTERNATIVE − L’Inter, in alcuni reparti nello specifico, ha delle alternative che non riescono a mantenere il livello dei titolari. Da un lato, in questo senso, c’è appunto Nicolò Barella che ha bisogno di rifiatare, in primis perché le sta davvero giocando tutte, spesso e volentieri per tutti i 90′. Ma poi anche perché c’è bisogno di un Barella quanto più performante possibile. Un Barella dal bello stile, come quello visto contro il Benfica tra andata e ritorno in Champions League. Quest’oggi contro l’Empoli può perciò avere di nuovo spazio dal primo minuto Roberto Gagliardini (vedi articolo). Simone Inzaghi starebbe propendendo ancora una volta sulla scelta di cambiare ruolo per ruolo. Così il numero 5 nerazzurro è in pole position. Ma una domanda sorge spontanea: provare Kristjan Asllani in un ruolo di mezzala sarebbe davvero così azzardato?