Marinelli arbitro di Empoli-Inter: tre rigori nell’ultimo dei precedenti

Marinelli sarà l’arbitro di Empoli-Inter, partita della trentunesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Tivoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Castellani.



I PRECEDENTI – Empoli-Inter sarà la quinta partita per Livio Marinelli come arbitro dei nerazzurri. Tre vittorie tutte nella scorsa stagione, peraltro senza subire gol, e una sconfitta in questa. Ha diretto l’inizio della serie negativa purtroppo ancora in corso, il 10 marzo nel 2-1 in casa dello Spezia. Lì assegna tre rigori: il primo al VAR per un fallaccio di Mattia Caldara su Denzel Dumfries (solo giallo, poteva starci anche il rosso) che Lautaro Martinez si fa parare, il secondo (segnato da Romelu Lukaku) per un intervento di Salva Ferrer ancora su Dumfries che però rovina tutto subito dopo regalando quello allo Spezia su Viktor Kovalenko, costato il 2-1. Anche un gol annullato a Lautaro Martinez sullo 0-0, per fuorigioco precedente (giusto) di Lukaku.

SCORSA STAGIONE – Marinelli aveva debuttato con l’Inter nella sfida in casa del Venezia, 0-2 il 27 novembre 2021. Nel recupero assegnato un rigore all’Inter (a tempo ormai scaduto) per fallo di mano di Ridgeciano Haps (anche ammonito) su tiro di Lautaro Martinez, visto al VAR. Il 4 marzo dell’anno scorso prima al Meazza, il facile 5-0 alla Salernitana con un rigore negato allo scadere a Roberto Gagliardini e uno dei due gol di Edin Dzeko convalidato dal VAR (fuorigioco inesistente dato dall’assistente). Poi Marinelli ha arbitrato il 2-0 al Verona del 9 aprile, senza particolari problemi.