Assalto Lukaku, dal quarto posto passa anche il suo futuro − CdS

Lukaku graziato in Coppa Italia e titolare oggi all’ora di pranzo a Empoli-Inter. Il belga si gioca il suo futuro nell’ultimo mese e mezzo. Il quarto posto sarà di vitale importanza

BIVIO − Dopo la grazia, adesso l’assalto a Empoli-Inter. Da qui riparte la rincorsa complicata della Beneamata al quarto posto. Lukaku sarà in campo. Il belga si gioca il suo futuro in quest’ultimo mese e mezzo. È vero, da giugno ritornerà nuovamente al Chelsea, ma non è da escludere una permanenza in nerazzurro anche per la prossima stagione. Ma tanto passerà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Se, infatti, Lukaku dovesse trascinare l’Inter verso il quarto posto a suon di gol e prestazioni, allora le possibilità di rimanere in nerazzurro salirebbero. L’assalto è partito.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno