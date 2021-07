Emerson Palmieri torna a giocare in Italia-Spagna, l’Inter osserva

In Italia-Spagna come terzino sinistro Mancini dovrebbe schierare Emerson Palmieri. Un giocatore nel mirino di mercato dell’Inter.

CAMBIO A SINISTRA – Per Italia-Spagna Mancini deve cambiare forzatamente uno dei suoi titolari (QUI le probabili formazioni). Parliamo di Spinazzola, uscito con un infortunio serio dalla vittoriosa gara col Belgio. Come terzino sinistro quindi il ct rilancerà Emerson Palmieri. Un obiettivo di mercato dell’Inter.

OCCASIONE DI LIVELLO – Un’occasione di studio. Per tutto il mondo nerazzurro. Veder giocare Emerson non è un evento così consueto. Contro la Spagna l’occasione è di alto livello. Il mancino può mostrare tutta la sua qualità. Ha caratteristiche diverse da Spinazzola. Meno corsa, più palleggio. La partita con l’Italia può, in un certo senso, rimetterlo sui radar di mercato. E l’Inter lo segue praticamente da sempre.