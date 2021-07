Inter, Raspadori bloccato! A Inzaghi farebbe piacere riavere Keita – CdS

Inter lavora anche sul fronte attaccanti: Giacomo Raspadori è uno degli obiettivi numeri uno soprattutto per il futuro, il calciatore sarebbe stato bloccato dalla dirigenza, ma come riportato dal “Corriere dello Sport” l’affare è difficile da sbloccare nell’immediato. Inzaghi chiede Keita

DIFFICILE SUBITO – Inter in continuo contatto con il Sassuolo per Giacomo Raspadori, profilo individuato in vista dei prossimi anni. Il calciatore, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, sarebbe stato bloccato dall’Inter, ma difficile da raggiungere vista la valutazione del Sassuolo.

UNA RICHIESTA – Inzaghi per quanto riguarda l’attacco ha fatto sapere alla dirigenza nerazzurra che gradirebbe Keita Balde, una vecchia conoscenza dell’Inter ma anche del tecnico, che lo ha allenato alla Lazio. Il suo ritorno non dipenderà dal futuro di Alexis Sanchez bensì dall’eventuale operazione. L’attaccante è ancora di proprietà del Monaco (ultimo anno di contratto) e l’ultima stagione ha giocato in prestito alla Sampdoria.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.