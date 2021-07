Agoumé, tassello per l’Inter di Inzaghi? Ritiro tappa fondamentale

Lucien Agoumé, centrocampista di proprietà dell’Inter, ha trascorso l’ultima stagione in prestito allo Spezia. Di ritorno dall’esperienza in bianconero, il giovane talento potrebbe far parte della rosa a disposizione di Inzaghi per la prossima stagione

BILANCIO – Lucien Agoumé sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il ritiro dell’Inter. Il centrocampista francese, nelle prossime settimane, proverà a convincere il tecnico per strappare un posto nella rosa nerazzurra per la prossima stagione. L’esperienza allo Spezia, per quanto priva di acuti, ha restituito un calciatore più consapevole e pronto alla Serie A. Il classe 2002 ha fatto intravedere, in bianconero, delle doti davvero importanti ed un fisico straripante, caratteristica che, nel centrocampo nerazzurro, manca.

AFFOLLAMENTO – Non sarà facile, per Agoumé, ritagliarsi uno spazio in un reparto affollato come il centrocampo dell’Inter. Ma, Inzaghi, certamente proverà a dare una chance al giovane calciatore, che, oltre ad essere un’importante risorsa in campo, va rivalutato anche per quello che concerne il valore di mercato. La fisicità del giovane francese è una caratteristica che può giovare al centrocampo nerazzurro, molto tecnico e di corsa ma che manca di un elemento in grado di dare fisicità e stazza.