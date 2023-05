Dzeko titolare annunciato in Milan-Inter, per due motivi

Edin Dzeko partirà titolare in Milan-Inter di domani sera (ore 21.00), andata delle semifinali di Champions League. Una scelta quasi annunciata per Simone Inzaghi, per diverse ragioni.

NESSUN DUBBIO – In vista di Milan-Inter di domani, Simone Inzaghi non si smentisce. E conferma i modelli prestabiliti delle sue formazioni. Per questa ragione, nella coppia d’attacco titolare del primo dei due derby di Champions League sarà presente anche Edin Dzeko, accanto a Lautaro Martinez. Il bosniaco si conferma così la prima scelta per affiancare l’argentino dal 1′ nelle gare di coppa. E le ultime indicazioni del campionato parlavano chiaro in tal senso.

UTILIZZO RAGIONATO – Nello scorso mese, l’Inter ha disputato quattro gare complessive fuori dalla Serie A. I quarti di finale di Champions League contro il Benfica, e le due semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Quattro incontri poi vinti dai nerazzurri, con Dzeko sempre in campo dal 1′. E sempre in panchina nella gara di campionato precedente. 14 minuti complessivi contro Salernitana e Monza prima del Benfica, 12 contro Fiorentina e Empoli (quest’ultima senza mai alzarsi dalla panchina) prima della Juventus in Coppa Italia. E in tal senso gli zero minuti contro la Roma di sabato sono un’indicazione lampante. Inzaghi ha voluto preservare il 37enne numero 9 in vista di Milan-Inter. Per sfruttare forze più fresche e un conto ancora aperto.

QUANTI CENTRI – Impiegare Dzeko dal 1′ contro il Milan, infatti, è una scelta legata anche alle mere statistiche. Il bosniaco dell’Inter ha 7 gol all’attivo contro i rossoneri. Che sono così la sua settima vittima preferita in carriera. Da quando gioca in Italia, ha segnato di più solo contro Atalanta (9 gol), Bologna e Sassuolo (8 reti a entrambe). Per di più, il 9 nerazzurro ha già segnato in due dei tre derby di questa stagione. Nella sconfitta all’andata in campionato (3-2 finale) e nel perentorio 3-0 del 18 gennaio, che vale la vittoria della Supercoppa Italiana. Quest’ultimo era pure l’ultimo gol stagionale di Dzeko prima della doppietta al Verona di mercoledì scorso. Ora però il bosniaco vede di nuovo rosso(nero) davanti a sé, ed è chiamato a incidere in questo infernale doppio derby aggiuntivo.