Dzeko, testa a Inter-Liverpool: coi Reds precedenti incoraggianti

Edin Dzeko mercoledì sera sarà probabilmente titolare in Inter-Liverpool (ore 21.00), andata degli ottavi di Champions League. Il bosniaco ritroverà così un avversario molto apprezzato.

VEDERE ROSSO – Mercoledì si giocherà Inter-Liverpool, gara di andata degli ottavi di Champions League. E con ogni probabilità Edin Dzeko sarà in campo dal primo minuto, a guidare l’attacco nerazzurro. Per il bosniaco sarà un bel dejà vu, avendo già affrontato undici volte da avversario i Reds, ai tempi del Manchester City. E altre due con la maglia della Roma, proprio in Champions League (ma questo lo approfondiremo più avanti). Per Dzeko sarà un incontro felice quello col Liverpool, che è a tutti gli effetti la sua terza vittima preferita tra le squadre inglesi. In tredici sfide totali, ben 5 gol per il 9 dell’Inter: solo contro Tottenham (6 gol) e Manchester United (9) ha segnato di più.

PRECEDENTE INCORAGGIANTE – Due di queste cinque reti arrivano però con la maglia della Roma, nelle uniche due sfide con la maglia giallorossa. Ed è qui che si crea il precedente più incoraggiante per i tifosi dell’Inter. Le ultime partite di Dzeko contro il Liverpool risalgono infatti proprio alla Champions League. Era l’edizione 2017/18 ed erano le semifinali. I Reds passarono con un risultato aggregato di 9-4, tuttavia il bosniaco segnò in entrambe le gare, servendo anche un assist. I tifosi dell’Inter si augurano un esito diverso per l’eliminatoria, a prescindere dal contributo di Dzeko.