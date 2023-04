Dzeko non si sblocca, ma Inzaghi vuole affidargli (ancora) l’attacco

L’Inter questa sera ospiterà a San Siro la Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: Simone Inzaghi ragiona sulla probabile formazione (vedi articolo) e per il reparto offensivo pensa di affidarsi ancora una volta a Edin Dzeko. Ora però serve che il bosniaco si sblocchi!

SBLOCCARSI − L’Inter stasera scenderà in campo a San Siro per affrontare la Juventus. E con il Derby d’Italia si decreterà anche la prima finalista della Coppa Italia di questa stagione. Nessuna delle due squadre vuole commettere passi falsi e Simone Inzaghi spera che i suoi facciano propria la spinta che riceveranno da San Siro. Anche perché il risultato di 1-1, ottenuto nella gara di andata della semifinale, rende ancora tutto possibile. Il tecnico sta perciò ragionando sulla probabile formazione da schierare titolare. E per quanto riguarda l’attacco, in vantaggio su Romelu Lukaku (vedi articolo), dovrebbe partire ancora una volta Edin Dzeko in coppia con Lautaro Martinez. Il bosniaco è però anche l’unico del reparto offensivo a non essersi sbloccato e l’Inter ha estremo bisogno (anche) dei suoi gol.

Inter, c’è bisogno anche di Dzeko! Inzaghi vuole affidargli (ancora) le chiavi dell’attacco

FIDUCIA − Simone Inzaghi, quindi, starebbe propendendo verso la scelta di dare ancora una volta fiducia a Edin Dzeko dal 1′. Anche contro la Juventus questa sera in Coppa Italia. Gran parte dei tifosi si aspetta di poter vedere in campo Romelu Lukaku in coppia con Lautaro Martinez, in primis per quanto accaduto nel match di andata all’Allianz Stadium (vedi articolo). E poi anche per quanto fatto vedere dai due attaccanti contro l’Empoli in campionato. La certezza sulle titolarità si avrà solamente queste sera quando usciranno le formazioni titolari ma una cosa è certa: Inzaghi vuole continuare a dare fiducia a Dzeko. Il Cigno capace di segnare gol pesanti. Ma quei gol mancano da troppo tempo. E quale migliore occasione se non contro la Juventus per rimetterci la propria firma? Dopo Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Joaquin Correa, manca effettivamente solo Edin Dzeko a timbrare il cartellino