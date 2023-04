Lazio, testa già all’Inter: il lavoro specifico di Sarri su due reparti!

L’Inter impegnata su più fronti, stasera la Juventus in Coppa Italia e domenica la Lazio in campionato. Biancocelesti al lavoro di mattina. Sarri ha dato indicazioni specifiche a centrocampo e attacco

BIANCOCELESTI AL LAVORO − La Lazio si prepara alla sfida di campionato contro l’Inter, valida per la trentaduesima giornata di campionato. Turno, peraltro, che potrebbe assegnare anche lo Scudetto al Napoli in caso di mancato successo dei biancocelesti a Milano e di vittoria azzurra contro la Salernitana. L’Inter prima della Lazio affronterà ovviamente in serata la Juventus per arrivare in finale di Coppa Italia (vedi probabili formazioni). Rimanendo in casa laziale, oggi a Formello i prossimi avversari dei nerazzurri in campionato hanno svolto una seduta di allenamento mattutina. Sarri ha diviso la squadra per reparti. In particolare lavoro specifico per centrocampisti e attaccanti, i quali hanno provato una serie di conclusioni dal limite.