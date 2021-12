Dzeko, il Torino per tornare al gol a San Siro e chiudere in bellezza

L’Inter si appresta a chiuderei suo 2021 contro il Torino questa sera alle 18:30 a San Siro. Simone Inzaghi si affiderà alla miglior formazione prima delle vacanze natalizie con Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. Il bosniaco vuole chiudere in bellezza questo anno.

RITORNO – Il gol, a San Siro, manca ad Edin Dzeko in Serie A da Inter-Juventus dello scorso 24 ottobre. L’ultima marcatura è arrivata contro la Roma nel 3-0 dell’Inter all’Olimpico. Il bosniaco, già a quota 8 gol in campionato, vuole ritrovare la rete davanti a San Siro in festa visti i quasi 45mila spettatori attesi. Per Inzaghi sarebbe fondamentale che anche il suo bomber, dopo che Lautaro Martinez è tornato al gol con continuità (vedi articolo), ritrovi la via della rete. Il 2021, in maglia nerazzurra, è stato ottimo per Dzeko visto che ha già fatto meglio della passata stagione, ma, per un attaccante, il gol è come il pane. Insomma, serve ritrovare la rete davanti al proprio pubblico per scacciare i fantasmi del digiuno e ritrovare l’affetto dei tifosi.