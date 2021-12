Ag Jonathan David: «Ultima stagione al Lille. Due grandi priorità per lui»

Nick Mavromaras, agente di Jonathan David, attaccante del Lille accostato anche all’Inter (vedi articolo), ha parlato del futuro del suo assistito.

FUTURO – Queste le parole all’interno del podcast Tellement Soccer su Radio Canada da parte di Nick Mavromaras, agente di Jonathan David, attaccante del Lille accostato anche all’Inter, sul futuro del suo assistito. «Per noi, l’obiettivo è finire la stagione al Lille, ma – si legge su Ici.Radio.Canada.ca – sarà la sua ultima stagione lì per diverse ragioni. Penso che la Premier League sia una bella opzione per lui. Penso che ami molto anche la Spagna perché ama il feeling con il pallone e i giocatori molto tecnici. Questi due campionati sono una grande priorità per lui, ma non esclude nulla. Non si sa mai, con Paris Saint-Germain o i grandi club italiani. È normale che tutti questi grandi club siano interessati al miglior marcatore della Ligue 1, ma posso dirti che oggi non c’è un’offerta ufficiale».