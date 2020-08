Dzeko e lo sfogo in casa Roma. Inter alla finestra, 2 fattori: si può fare?

Condividi questo articolo

Dzeko e l’Inter, una lunga trattativa andata in scena la scorsa estate, ma che non ha avuto esito positivo. La punta alla fine è rimasta a Roma dove ha spesso trascinato gli uomini di Fonseca. Il duro sfogo dopo l’eliminazione contro il Siviglia potrebbe aprire nuovi scenari di mercato

AFFARE DOPO UN ANNO? – Edin Dzeko in coppia con Romelu Lukaku: questo il progetto di Antonio Conte la scorsa estate per la sua prima Inter. Poi l’arrivo di Sanchez e quel quarto attaccante fisico mancante e mai avuto. Anche perché Giroud a gennaio è rimasto al Chelsea. Dopo l’ennesima stagione da protagonista a Roma, il valore del bosniaco è indubbio e la casella in casa Inter ancora vuota. Lo sfogo post-Siviglia, alle giuste condizioni, potrebbe aprire scenari di mercato che sembravano chiusi. Occorre, però, analizzare la composizione della rosa di Conte. Sanchez è una seconda punta d’esperienza, Lukaku la boa nel pieno della carriera. A questo punto, se Lautaro Martinez dovesse restare, potrebbe davvero essere Dzeko l’uomo giusto per completare il reparto. Altrimenti occhio a una quarta punta giovane e prestante fisicamente: scenari prematuri, ma che probabilmente dipendono fortemente dal Toro. Da considerare anche la volontà della Roma che dovrebbe trovare un degno sostituto.