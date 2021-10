Dzeko a riposo in Inter-Sheriff? Minutaggio esagerato per il bosniaco

Edin Dzeko è uno dei giocatori che fin qui sono stati utilizzati con più frequenza da Simone Inzaghi. Le conseguenze si stanno facendo sentire sul numero nove, che nell’ultima partita contro la Lazio è stato quasi totalmente avulso dal match (vedi focus). Per questo in Inter-Sheriff potrebbe – almeno in parte – riposare.

RIPOSO NECESSARIO – Con 742 minuti di gioco divisi in 10 presenze totali, Edin Dzeko è uno dei giocatori maggiormente utilizzati da Simone Inzaghi in questa prima parte di stagione. L’attaccante bosniaco ha ripagato il tecnico a suon di gol e assist, ma le ripercussioni dei ritmi serrati a cui è sottoposto iniziano a farsi sentire. Un esempio è stata la gara di Roma contro la Lazio, dove Dzeko è stato in gran parte assente e non è riuscito a incidere. A tutto questo vanno aggiunte anche le quattro gare giocate con la Bosnia negli ultimi due mesi. Partite in cui è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti, aggiungendo di fatto 360 minuti al suo impiego in nerazzurro. Il tutto, a 35 anni.

Dzeko a riposo? Coppia argentina in Inter-Sheriff

PANCHINA – Considerata anche l’importantissima gara in vista contro la Juventus e il ruolo ricoperto da Edin Dzeko in rosa, Inter-Sheriff di domani potrebbe vederlo partire dalla panchina. In favore della coppia argentina Lautaro Martinez-Joaquin Correa, utilizzati solo in parte nella gara contro la Lazio anche a causa delle fatiche post nazionali. Una soluzione già provata – peraltro – da Inzaghi nelle due partite nelle quali Dzeko non è partito da titolare: contro il Bologna e contro il Sassuolo. Per ora con risultati tutt’altro che eccelsi. Vediamo se Inter-Sheriff potrà essere la svolta in questo senso.