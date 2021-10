Dzeko poco presente in Lazio-Inter, numeri al di sotto delle abitudini

Lazio-Inter non è stata la partita di Dzeko. Il bosniaco ha influito poco sulla manovra offensiva nerazzurra, risultando quasi invisibile.

ASSENZA DEL NOVE – Lazio-Inter non è stata certo la partita di Edin Dzeko. Il numero 9 è stato schierato da titolare da Inzaghi, come riferimento dell’attacco. Il bosniaco però non è riuscito a dare il suo solito contributo. Né in termini di gioco né in area avversaria. Risultando anzi quasi invisibile nell’economia della partita. Senza trovare nemmeno uno spunto.

POCA PRESENZA – In questo suo inizio di stagione in maglia nerazzurra Dzeko si è sempre distinto per la presenza in campo. Banalmente, il numero di tocchi e passaggi. Unito anche alla corsa. Con la Lazio i suoi tocchi sono stati appena 23, rappresentati in questa grafica di Whoscored:

Il numero 9 si è presentato su tutto il fronte offensivo, ma incidendo troppo poco. I 16 passaggi totali sono sotto la sua media stagionale. E non si ricordano scambi di particolare qualità. Inutile poi ricordare che non ha trovato il gol. Anzi non è stato proprio pericoloso. Un’assenza di fatto pesante, che l’Inter non è riuscita a compensare in alcun modo.