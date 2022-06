Dybala-Inter, un’altra settimana (minimo) di attesa: serve pazienza

Dybala all’Inter è un’operazione che sembra congelata. Le parti si sono parlate, ma ora vivono una fase di attesa. Nessuna rottura, solo attesa. Per questo serve pazienza: in una settimana si avranno indicazioni più precise.

SITUAZIONE DI STALLO – L’operazione Dybala vive uno stallo. Innegabile. Da quando Lukaku è entrato di prepotenza nel panorama Inter, tutto quello che riguarda l’argentino si è cristallizzato. Come sospeso nel tempo. E sarà così ancora per tutta la settimana prossima. Come minimo. Serve quindi una virtù per affrontare tutto questo: la pazienza.

TUTTI IN ATTESA – Il discorso tra Dybala e l’Inter è sostanzialmente allo stesso punto da qualche settimana. Non ci sono state sostanziali novità, in nessun senso. La Joya è in vacanza, attorniato da amici tra cui spicca Correa. E i nerazzuri si sono occupati di altre operazioni di mercato. Tra cui di sicuro quella legata a Lukaku era la più urgente per mille motivi. Nessuno ha mollato nessuno. Solo una fase di distanza, anche fisica, tra le parti. Senza che questo appunto significhi rottura. L’attesa di un nuovo contatto per accelerare rimane. L’idea è quella di chiudere.

SCADENZA UFFICIALE – Oltre alle operazioni in entrata l’Inter deve occuparsi anche di quelle in uscita. Almeno Sanchez deve salutare prima di accogliere Dybala. Quantomeno adesso, che in settimana arriverà Lukaku (ancora lui, sempre lui). Quindi per avvicinarsi davvero con l’argentino servirà ancora qualche giorno di pazienza. Venerdì prossimo è il primo luglio. Il giorno in cui sarà ufficialmente libero dal suo contratto con la Juventus. Per quel giorno da casa Inter si saprà qualcosa di più preciso. Nel mentre, serve pazienza.