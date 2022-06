Dybala-Inter non sfumato, ma dopo Lukaku non più una priorità – CdS

L’Inter su Dybala al momento può fare poco se non nulla, aspettando cessioni soprattutto in attacco. Secondo il Corriere dello Sport, inoltre, l’argentino non è più una priorità assoluta.

IN ATTESA – L’Inter tiene comunque monitorata la situazione legata a Paulo Dybala, con continui contatti con il suo entourage. I nerazzurri al momento non possono chiudere l’operazione senza due cessioni e senza l’accorso sulle commissioni con Antun. Dybala non è una soluzione da scartare perché Beppe Marotta per lui stravede, ma, dopo che l’acquisto di Lukaku ha confermato che Paulo non era una priorità, neppure un affare da dare per scontato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti