Handanovic e la concorrenza di Onana, già una volta l’Inter pensò al cambio – TS

Handanovic si allena in vacanza per essere pronto nella nuova stagione (vedi articolo), dove per la prima volta avrà un concorrente vero e proprio: Onana. Tuttosport svela come già in un’altra situazione l’Inter aveva iniziato a ipotizzare un cambio in porta.

I DUBBI FRA I PALI – Nella prossima stagione, salvo ribaltoni durante il precampionato come nel 2005 con Julio Cesar, sarà Samir Handanovic a partire come portiere titolare dell’Inter. L’arrivo di André Onana non è però certo per scaldare la panchina, con l’ormai ex Ajax motivato per prendersi il posto di numero 1. Handanovic, arrivato nell’estate del 2012 all’Udinese, non ha mai visto in discussione la sua maglia né ha avuto veri e propri contendenti, tanto da aver lasciato a Ionut Andrei Radu solo le briciole come presenze (e – purtroppo – Bologna…). Tuttosport, però, segnala come durante la stagione 2019-2020 l’Inter aveva iniziato a pensare a un avvicendamento. Era il periodo in cui, con Handanovic infortunato, giocò (male) Daniele Padelli: per questo tornò Radu, che però non ha convinto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini