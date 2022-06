Skriniar solo quarto per ‘gerarchie’ nell’Inter: ecco perché può andare al PSG – TS

Skriniar al PSG resta la principale possibile operazione in uscita per l’Inter. Tuttosport spiega perché la società si sta ormai indirizzando sul difensore slovacco, dopo i tanti nomi fatti a giugno.

LA SCELTA – Anche quest’anno, per volontà di Suning, la dirigenza dell’Inter sarà costretta a privarsi di un big per sistemare il bilancio con le cessioni. Come noto, l’opzione principale è che vada via Milan Skriniar, col PSG che insiste. Tuttosport fa notare come, in una situazione normale, nessuno all’interno del club vorrebbe venderlo ma è considerato solo quarto in una sorta di gerarchia, dietro Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez ritenuti più insostituibili. Ecco perché la trattativa per Skriniar a Parigi va avanti. L’offerta da sessanta milioni non è sufficiente, si continua ad aspettare un rilancio. Potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con attesa per una nuova offerta dalla Francia. La richiesta è ottanta milioni, la sensazione però è che a settanta più bonus l’Inter darà l’OK per l’addio di Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini