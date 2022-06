Sanchez-Vidal, svolta vicina? Atteso l’agente Felicevich in sede all’Inter – TS

Sanchez e Vidal sono due dei giocatori che l’Inter deve salutare in tempi brevi, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare Dybala. Da Tuttosport si fa sapere come è atteso a Milano l’agente dei due cileni, Felicevich.

POSSIBILI SVILUPPI – Per Alexis Sanchez e Arturo Vidal questi potrebbero essere gli ultimi giorni da tesserati dell’Inter. Come riporta Tuttosport oggi in edicola, l’agente dei due cileni Fernando Felicevich è atteso a Milano e avrà un contatto diretto con la società. Per Vidal la questione è abbastanza indirizzata, con una buonuscita da quattro milioni di euro per risolvere il contratto. Il centrocampista ha diverse opzioni: Al Rayyan, Boca Juniors, Flamengo e da ultima Inter Miami (vedi articolo). Rispetto a Vidal la situazione di Sanchez è un po’ più complicata, perché non c’è né l’accordo per la buonuscita né una squadra gradita all’attaccante. Il quotidiano di Torino non cita l’opzione Aston Villa, circolata nella serata di ieri (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Federico Masini