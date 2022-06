Vidal, lascia l’Inter per…l’Inter? Il Miami di Beckham ha un sogno

L’Inter è pronta a salutare definitivamente Arturo Vidal. Il cileno lascerà i nerazzurri rescindendo il contratto e ricevendo una buonuscita. Tra le prossime squadre c’è anche l’Inter Miami di Beckham.

INTERESSE – L’Inter è attivissima sul calciomercato con i nerazzurri che lavorano in entrata e in uscita. Un nome pronto a salutare è Arturo Vidal. Il cileno rescinderà il contratto e poi cambierà squadra. Secondo il quotidiano spagnolo Marca c’è anche l’inserimento di una nuova compagine, l’Inter Miami di David Beckham. L’ex United e Real Madrid vorrebbe sfruttare un evento organizzato a Miami da Roberto Carlos e Ronaldinho per parlare con il centrocampista cileno. Oltre a Flamengo, Boca Juniors, Al Rayyan e Colo Colo dunque, c’è anche l’Inter Miami con Beckham pronto a offrire 3.8 milioni di euro all’anno. Vidal però potrebbe chiedere quanto Higuain, ovvero 5.5mln.

Fonte: Marca