Pinamonti vuole l’Atalanta per un motivo, ma ancora distanza con l’Inter – CdS

Il destino di Andrea Pinamonti, al momento, è ancora in dubbio, ma il centravanti continua a preferire l’Atalanta e resiste alla corte del Monza. C’è ancora distanza tra i bergamaschi e l’Inter.

UNA PREFERENZA – Andrea Pinamonti presto non sarà più un giocatore dell’Inter, anche se una scelta in realtà l’ha già fatta. Il giovane centravanti ha di fatto congelato l’offerta del Monza e aspetta solo l’Atalanta. Dopo l’esperienza all’Empoli dove ha mostrato tutte le sue qualità, il giocatore vuole dare una svolta importante alla sua carriera e trasferirsi a Bergamo per essere ancora protagonista. I bergamaschi, però, devono prima convincere l’Inter, che non scendono sotto la richiesta iniziale di 20 milioni. L’ultima offerta dell’Atalanta è di 15 milioni più bonus. Si attendono novità già nelle prossime ore.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta