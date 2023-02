Dumfries, torna l’incubo panchina contro il Milan. Neanche un minuto

Denzel Dumfries non sembra trovare la via della luce in questo inizio di 2023 con la maglia dell’Inter. Anche con il Milan l’esterno si è seduto in panchina (vedi report), non giocando neanche un minuto. Quale è il motivo alla base di questa scelta?

INUTILIZZATO – Denzel Dumfries continua a sedere in panchina in quest’inizio di 2023. Dalla partita con il Napoli del 4 gennaio l’olandese è partito titolare solamente una volta in campionato, contro la Cremonese. Il motivo iniziale alla base della scelta di Simone Inzaghi è stato sicuramente la forma fisica precaria dell’esterno dopo i Mondiali. A distanza però di un mese dal ritorno in campo in Serie A, i dubbi sono molti sull’impiego del calciatore. Dumfries non ha sfigurato contro Cremonese e Atalanta, ossia le ultime due occasioni in cui è partito dal primo minuto.

NUOVO RUOLO – I problemi di fiducia sembravano superati dopo l’autogol di Monza e la prestazione disastrosa con il Parma in Coppa Italia. Ieri invece il tecnico dell’Inter ha scelto nuovamente Matteo Darmian, ricevendo risposte più che positive e lasciando così il giocatore in campo per 90 minuti più recupero. Sono attese novità nelle prossime partite, è veramente questo il ruolo di Dumfries nell’Inter? Secondo quanto visto, per Inzaghi l’olandese è ormai un giocatore da rotazioni, non più il titolare indiscusso della fascia destra.