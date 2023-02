La Lazio si ferma a Verona: Pedro non basta, l’Inter si allontana

La Lazio si ferma al Bentegodi contro il Verona. Il gol di Pedro non basta ai biancocelesti per approfittare delle sconfitte di Milan e Atalanta, Ngonge risponde nel secondo tempo e finisce 1-1.



DELUSIONE – Secondo pari consecutivo in campionato per la Lazio, che si ferma anche a Verona dopo lo stop con la Fiorentina in casa. Allo stadio Bentegodi non basta la perla di sinistro a giro di Pedro al minuto 45. Nella ripresa il Verona alza la pressione, attacca i biancocelesti e trova subito il gol dell’1-1. Sulla punizione di Darko Lazovic l’esordiente dal primo minuto Cyril Ngonge trova lo stacco di testa vincente e insacca la palla alle spalle di Ivan Provedel. Il Verona risulta anche sfortunato, perché negli attimi successivi lo stesso Lazovic colpisce il palo di destra con un tiro a giro quasi perfetto. Nonostante questo, la squadra di Marco Zaffaroni può sentirsi soddisfatta della prestazione e del punto guadagnato per la lotta salvezza. Ora sono quattro le lunghezze di distanza dallo Spezia. Per la Lazio invece brusco stop, che permette comunque di rimanere al quarto posto a quota 39 punti ma senza approfittare interamente delle sconfitte del Milan e dell’Atalanta. Per l’Inter notizia estremamente positiva, aumenta la distanza anche dai biancocelesti per la corsa alla Champions League.