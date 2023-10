Dumfries in Torino-Inter regala una conferma, ma in modo inedito

Denzel Dumfries è uno degli uomini che cambiano volto a Torino-Inter (0-3). L’olandese riesce ad incidere sul match – e sulla vittoria finale – anche entrando a gara in corso.

NUOVA STAGIONE – Denzel Dumfries è senza dubbio una delle sorprese in questo avvio di stagione, e anche Torino-Inter di ieri lo conferma (qui gli highlights). Per la seconda volta in stagione l’olandese si siede in panchina a inizio gara. Ma a differenza di Empoli, stavolta Simone Inzaghi sceglie di affidarsi anche a lui per provare a svoltare il match. E Dumfries risponde in modo più che positivo.

ARGENTO VIVO – Al 57′ di Torino-Inter, complice l’infortunio di Perr Schuurs tra i granata, giunge l’ora per Inzaghi di cambiare l’inerzia del match. E il tecnico lo fa smontando e ricostruendo la catena destra dei nerazzurri. Fuori Benjamin Pavard (meno brillante del solito) per Dumfries, che costringe quindi Matteo Darmian ad arretrare nella linea a tre di difesa. E all’olandese bastano appena due minuti per incidere sul match. Servendo a Marcus Thuram l’assist del vantaggio, con dinamiche molto simili a quelle dell’1-0 col Benfica. Per il numero 2 si tratta del quarto assist stagionale, in proiezione per superare abbondantemente i 7 assist della scorsa stagione e di quella precedente. Ma l’aspetto più positivo della sua prestazione di ieri rimane un altro.

CHE CRESCITA – Tra alti (molti) e bassi (pochi), Dumfries è il volto della fascia destra dell’Inter da due anni a questa parte. E oggi si impone anche come uno dei leader della rosa nerazzurra. Attraverso una crescita mentale per certi versi sorprendente. E quella di ieri è proprio l’eccezione che conferma la regola. Perché Dumfries è abituato a partire dal primo minuto (77 volte titolare su 106 presenze). Ed è un giocatore che impiegava sempre diversi minuti a entrare nel mood del match. Cosa che un subentrante non può permettersi. E ieri lo ha fatto vedere. Dumfries è entrato in Torino-Inter concentrato, forte del riposo accumulato fin lì, e ha cambiato volto al match. Rivelandosi una risorsa affidabile anche a gara in corso.