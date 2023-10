Torino-Inter, le pagelle: tre insufficienze, attacco promosso con 7! – TS

Torino-Inter termina con un’ampia vittoria per i nerazzurri. Alcuni di essi, però, hanno fatto fatica nel corso della gara. Le valutazioni di TuttoSport.

PAGELLE – In Torino-Inter la squadra di Simone Inzaghi balla un po’, soprattutto nel primo tempo. L’edizione odierna di TuttoSport assegna il 7 in pagella solo a tre nerazzurri: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Denzel Dumfries. I due attaccanti, cecchini dell’Inter, risolvono la sfida non appena ne hanno l’occasione vera. Il laterale subentra dalla panchina e alla prima occasione prepara un assist delizioso, il quarto stagionale. Un punto in meno, 6,5, per l’altro marcatore del match. Calhanoglu fa cose buone soprattutto sui calci piazzati: la punizione disegnata, il calcio d’angolo da cui nasce il secondo gol, il rigore trasformato per il terzo. In Torino-Inter bene come lui anche Sommer, che nel primo tempo si oppone in più occasioni con fermezza all’attacco granata, e Acerbi che la spizza di testa sulla rete del raddoppio. Solo sufficiente, invece, Pavard, insieme al compagno di reparto De Vrij, a Mkhitaryan, Carlos Augusto e Frattesi. Insufficienti, con un 5,5 in pagella, Darmian, Barella e Dimarco. Il primo pecca nella posizione di esterno, il secondo non incide e il terzo concede troppo agli avversari.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino