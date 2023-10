L’Inter riparte dall’attacco a Torino: Lukaku solo un lontano ricordo – TS

Lautaro Martinez e Marcus Thuram prendono in mano l’Inter e la conducono alla vittoria. Contro il Torino, e non solo, nessuno più pensa a Lukaku. Il focus di TuttoSport.

COPPIA – Quello di Romelu Lukaku è solo un lontano ricordo, e anche piuttosto sbiadito da tutto ciò che è accaduto nel corso degli ultimi mesi. L’ultima apparizione in Serie A dell’ex Inter è stata a Torino, proprio dove ieri la nuova coppia d’attacco nerazzurra ha risposto a dovere. Un gol ciascuno nel secondo tempo per Marcus Thuram e Lautaro Martinez, che mettono la firma, insieme ad Hakan Calhanoglu, sulla vittoria dell’Inter in trasferta. Come evidenzia l’edizione odierna di TuttoSport, con la trasferta di Torino i due attaccanti, insieme, sono a quota 14 gol e 9 assist per un totale di 9 partite insieme. Thuram, che all’inizio sembrava spaesato si è preso gradualmente l’Inter di Simone Inzaghi ed anche il ruolo di centravanti puro. Sì, perché in verità al Borussia Mönchengladbach il francese ha giocato come attaccante puro solo nell’ultima stagione. Lautaro Martinez, invece, non ha bisogno di dimostrare niente. Il capitano nerazzurro è pura certezza per l’Inter. Dopo un primo tempo sotto tono, come tutta la squadra di Inzaghi, firma l’11 gol in stagione. Solo un calciatore, finora, ha fatto bene più di Lautaro Martinez nei cinque maggiori campionati d’Europa: è Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda, che è arrivato addirittura a 14 gol stagionali.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino