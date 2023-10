VIDEO – Torino-Inter 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Inter, anticipo della nona giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



NOTTE IN TESTA – Torino-Inter 0-3 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. L’Inter supera le difficoltà date dal pareggio di due settimane fa col Bologna ed è prima in classifica in attesa di Milan-Juventus. Il primo tempo è orribile, non succede assolutamente niente. Per il Torino la situazione si complica a inizio ripresa, quando in un contrasto (fortuito) si fa male Perr Schuurs costretto al cambio per un grave infortunio al ginocchio. Quando entra Denzel Dumfries è subito assist, al 59′ pesca a centro area Marcus Thuram per la girata di destro deviata in rete da Karol Linetty. Passano otto minuti e, su angolo dalla sinistra, sponda di Francesco Acerbi e colpo di testa di Lautaro Martinez. Gol numero undici in nove giornate per il Toro, altra rete subita da corner per i granata. Thuram diventa inarrestabile e disorienta il povero Saba Sazonov, che però gli nega il tris quando ormai la doppietta sembrava scritta. Nel recupero Henrikh Mkhitaryan si infila in area da sinistra, Ivan Ilic lo stende ed è rigore per l’Inter. Trasforma senza problemi Hakan Calhanoglu al 95′, chiusura in bellezza.

Video con gli highlights di Torino-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.