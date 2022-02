Dumfries, i miglioramenti sono evidenti. Ora l’ultimo step

L’Inter ha trovato, nel mercato estivo, un giocatore incredibile: Denzel Dumfries. L’olandese, com’era logico aspettarsi, ci ha messo un po’ di tempo per capire la Serie A, l’Inter e tutto il nuovo ambiente. Ma ora, il numero 2 nerazzurro, è pronto per l’ultimo decisivo step.

STEP – L’Inter ha trovato un talento sulla corsia destra. Dopo aver perso Hakimi in estate, i nerazzurri hanno individuato in Dumfries il profilo ideale per tenere alto il livello della rosa su quella fascia. E l’olandese, dopo un giusto periodo di adattamento e dopo un gran lavoro di Inzaghi e del suo staff, sta diventando sempre più insostituibile. Ieri contro il Liverpool è stato uno dei migliori in campo. Ma cosa manca però fare l’ultimo decisivo step? Serve che Dumfries riesca a sciogliersi di più in tanti. Se infatti la fase difensiva è migliorata notevolmente, serve che l’olandese diventi sempre più intraprendente in attacco. Nelle ultime partite lo abbiamo visto puntare e saltare l’uomo oppure chiedere l’uno-due per la profondità. Ma troppe poche volte. Dumfries dovrebbe farlo di più, con più costanza. Da chi potrebbe prendere spunto? Da Perisic. Il croato ha nell’1vs1 una delle armi fondamentali, ecco perché potrebbe essere un giusto esempio. Se riuscisse a mettere nel repertorio anche questo, Dumfries sì che sarebbe ancor più determinante.