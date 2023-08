De Vrij, cercasi conferme dopo Salisburgo. Acerbi ancora out

Stefan De Vrij ha dovuto sostituire Francesco Acerbi, infortunato, nel match contro il Salisburgo. Il bilancio è una prova con alti e bassi come quella del resto della difesa nerazzurra. Oggi, con l’Egnatia, servono risposte.

SALISBURGO − Nel successo per 3-4 dell’Inter sul Salisburgo, ci sono state alcune note stonate. Queste, arrivano dalla difesa. La retroguardia nerazzurra è apparsa poco dinamica e distratta in un paio di situazioni. Sia Matteo Darmian, sia De Vrij che Alessandro Bastoni hanno sofferto la velocità dei terminali offensivi del club austriaco. Karim Konatè, in particolare, ha creato scompiglio in zona centrale facendo perdere la bussola a De Vrij. Il difensore olandese, chiamato anche stasera a sostituire l’infortunato Acerbi, dovrà dare ulteriori sicurezze a Simone Inzaghi. In fase difensiva, il centrale ha dimostrato di non reggere il confronto con un’attaccante veloce. Allo stesso tempo, De Vrij si è fatto notare in fase offensiva segnando un bel gol in girata. Acerbi dovrebbe recuperare per il Monza in campionato ma in caso di forfait servono certezze. Yann Bisseck, altro possibile sostituto, non è ancora entrato perfettamente negli schemi e con il Salisburgo si è visto. Il difensore tedesco ha anche causato un rigore in maniera un po’ ingenua.

De Vrij di nuovo al centro contro l’Egnatia

CONFERME − I tre gol subiti e i due rigori concessi contro il Salisburgo hanno fatto scattare un campanello d’allarme. La difesa dell’Inter si è mostrata poco reattiva in fase di ripiegamento. A una settimana dall’inizio del campionato, servono conferme. Questa sera, contro l’Egnatia, Inzaghi riproporrà la stessa difesa titolare mostrata in Austria. Darmian a destra, De Vrij agirà di nuovo al centro e Bastoni a sinistra. L’amichevole di stasera costituirà la prova generale in vista della prima di campionato. Inzaghi si aspetta dai suoi interpreti meno amnesie e più gamba nei guizzi offensivi degli avversari. Il tecnico nerazzurro valuterà anche Emil Audero, alla prima in maglia Inter. Ancora riposo precauzionale per Acerbi che non scenderà in campo.