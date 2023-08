Inter-Egnatia, l’ultima amichevole prima del momento verità

Inter-Egnatia completa a Ferrara il precampionato della squadra di Inzaghi. Mancano sei giorni all’esordio ufficiale e stasera alle 20 si gioca l’ultima amichevole, che dovrebbe essere una sorta di prova generale ma per tanti motivi può esserlo solo a metà.

SERVE ACCELERARE – Inter-Egnatia è l’ultima amichevole, e bisogna dire “purtroppo” o “per fortuna” in base ai punti di vista. “Purtroppo” perché significa che mancano sei giorni all’inizio della Serie A, col Monza dietro l’angolo, e la squadra è tutt’altro che completa. Soprattutto in attacco. “Per fortuna” perché il momento del vero calcio giocato è arrivato, col campo che torna a prendersi il primato nei confronti del mercato. E con l’augurio che l’Inter attuale, in un modo o nell’altro, riesca lo stesso a essere competitiva. Al Paolo Mazza di Ferrara avversario presumibilmente morbido per il test conclusivo, il KF Egnatia formazione albanese piuttosto sconosciuta: oggi le ultime prove, da sabato non si scherza più.

SEGNAPOSTO – Un’amichevole come Inter-Egnatia, in situazioni normali, doveva servire per provare la formazione in vista del Monza. Cosa che Simone Inzaghi non potrà fare, perché mancano troppi elementi. In primis Carlos Augusto, sostituto di Robin Gosens che farà le visite mediche domani. Poi c’è ancora il rebus Lazar Samardzic, con le ultime quarantotto ore deliranti dal punto di vista della trattativa. Quindi bisogna capire le condizioni di Lautaro Martinez, tenuto a riposo contro il Salisburgo mercoledì perché non al meglio. Difficile che gli undici che scenderanno in campo oggi saranno riproposti in blocco sabato. L’Egnatia, allenato da Edlir Tetova, è campione in carica della Coppa d’Albania e ha giocato in UEFA Europa Conference League. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 18.30 il vero countdown a Inter-Egnatia: collegamenti in diretta, interviste e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).