Inter, malumore Inzaghi? Sfida non da poco con la “nuova” squadra − TS

Inter a lavoro per completare i reparti scoperti: malumore da parte di Simone Inzaghi? La sfida è di non poco conto in vista della prossima stagione che sta per iniziare.

SFIDA − Simone Inzaghi, dopo la finale della Champions League, avrebbe voluto che l’Inter non venisse smembrata. O per lo meno che i titolarissimi non venissero ceduti. Invece André Onana e Marcelo Brozovic si sono trasferiti altrove e la porta è stata chiusa a Romelu Lukaku. Secondo Tuttosport, però, per il tecnico nerazzurro ancora una volta sarà una sfida, sempre più complicata. La “nuova” Inter è da completare ma le richieste di Inzaghi non sono state e non sono ancora accolte. Specialmente sui nomi degli attaccanti: il tecnico avrebbe voluto Alvaro Morata o per lo meno Gianluca Scamacca, ma nessuna delle due operazioni è andata in porto. Il club vuole alzare l’asticella, ma il tempo stringe e il quadro non è dei più consolanti per l’allenatore.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino