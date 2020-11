De Paul-Inter: certi amori non finiscono. Eriksen addio necessario?

Sta circolando, in queste ore, il nome di Rodrigo De Paul per il centrocampo dell’Inter. L’argentino è stato accostato ai nerazzurri in più di un’occasione, ma il suo arrivo sembra legato ad un’eventuale partenza di Eriksen

CORTEGGIAMENTO – Il mantra di Antonello Venditti circonda, per l’ennesima volta, un (probabile) obiettivo di mercato dell’Inter. Si tratta di Rodrigo De Paul, che ai nerazzurri strizza l’occhio da almeno un anno. In una vecchia intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, disse che Lautaro Martinez gli aveva parlato benissimo del progetto Conte. A quei tempi, l’Inter era alla ricerca di nuova linfa in una zona di campo martoriata. Ma l’Udinese per il suo cartellino non faceva (e non farà) sconti: si parte da una base di 30 milioni di euro. Qualora l’Inter dovesse mostrarsi seriamente interessata, Marotta proverà a mettere in piedi un’operazione in stile Barella.

ADDIO NECESSARIO – Ma il nome di De Paul, tornato in orbita Inter in queste ore, sembra strettamente legato alla cessione di Christian Eriksen. Si tratta di calciatori profondamente diversi, soprattutto in termini tattici. Se è vero che l’Inter, al momento, presenta un ventaglio non indifferente di soluzioni a centrocampo, è pur vero che De Paul è un calciatore estremamente peculiare. Esterno, mezzala o trequartista: aggiungerebbe un tocco di verticalità ad una squadra che fatica a risalire il campo con qualità ed efficacia. Da capire se il club nerazzurro deciderà davvero di investire una cifra così importante (seppur con una formula adeguata) per un calciatore che viaggia verso i 27 anni, in un reparto che (teoricamente) è ancora tutto da scoprire. L’eventuale uscita di Eriksen, tuttavia, potrebbe aprire una falla importante in termini numerici. Ecco perché l’Inter, a quel punto, potrebbe essere chiamata sul mercato in maniera quasi imprescindibile. E l’eventuale matrimonio con Rodrigo De Paul sarebbe la degna conclusione di una romantica e prolungata rincorsa.