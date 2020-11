Lukaku e de Vrij in nazionale: 2 compagni positivi lasciano i ritiri

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Belgio

I primi tamponi per i giocatori impegnati in nazionale stanno restituendo nuove positività. Le ultime due sono arrivate in Belgio e Olanda, dove si trovano gli interisti Lukaku e de Vrij

ALTRI POSITIVI – L’ultimo arrivato nel ritiro belga, Thomas Kaminski, è costretto a lasciare immediatamente il gruppo. La Nazionale Belga annuncia la positività al Covid-19 del portiere del Blackburn. Stessa sorte capitata all’olandese Tonny Vilhena, che ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale Olandese dopo il risultato del tampone. Il centrocampista del Krasnodar è solo l’ultimo nazionale di una serie. Notizie ormai cicliche a cui – purtroppo – ci si è abituati. Guardando esclusivamente in casa Inter, nei rispettivi ritiri per il momento non si segnalano problemi per il belga Romelu Lukaku né per l’olandese Stefan de Vrij. Il Belgio, tra l’altro, in questa sosta affronterà anche la Danimarca di Christian Eriksen, già colpita da altre positività (vedi articolo).