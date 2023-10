Darmian, senza Cuadrado un ritorno da jolly! Due ruoli da coprire

Matteo Darmian è tornato oggi ad allenarsi in gruppo con l’Inter. La partita da titolare con Malta, poi la panchina con l’Inghilterra per il giocatore nerazzurro che ora è chiamato ad un doppio compito.

SITUAZIONE – Juan Cuadrado ha sentito un riacutizzarsi del dolore al tendine d’Achille purtroppo infiammato. Il colombiano salterà sicuramente la partita con il Torino di questo sabato ed è in dubbio per la gara con la Roma del 29 ottobre. La speranza è di poterlo rivedere proprio contro i giallorossi, ma Simone Inzaghi ha comunque un’altra carta da giocare per sostituirlo. Come non si potrebbe pensare all’unico ed irreprensibile Matteo Darmian, jolly dell’Inter da quando è arrivato nel 2020.

Darmian, settimana importante

JOLLY – Matteo Darmian ha giocato già tanto in questa prima parte di stagione. L’ultima settimana prima della sosta è però sempre partito in panchina. Salernitana, Benfica e Bologna con un totale di poco più di 30 minuti. Nelle partite precedenti il difensore aveva giocato sei partite su sette da titolare saltando solo la Real Sociedad. Con il prolungarsi dell’infortunio di Cuadrado l’ex Parma dovrà coprire ben due ruoli: quello di difensore centrale come vice Pavard, quello di esterno destro come vice Dumfries. I minuti per lui arriveranno sicuramente nella settimana a venire, da capire se da titolare o meno.