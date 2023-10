Dimarco, Lukaku e quel mancato gol a Istanbul: «Facciamo così…»

Dimarco sarà ospite di Stasera c’è Cattelan, trasmissione del noto conduttore e tifoso dell’Inter, Alessandro Cattelan, che andrà in onda su Rai 2 in seconda serata. L’esterno nerazzurro torna sulla traversa colpita in finale di Champions League contro il Manchester City e sulla ribattuta intercettata da… Lukaku

OSPITE SPECIALE – Federico Dimarco ha fatto ritorno proprio oggi ad Appiano Gentile dopo i due impegni con l’Italia, valevoli per le qualificazioni agli Europei 2024: la roboante vittoria contro Malta e l’amara sconfitta di ieri contro l’Inghilterra di Harry Kane. L’esterno nerazzurro stasera sarà invece ospite di Alessandro Cattelan su Rai 2 in seconda serata. Inevitabilmente, il discorso cade anche sulla finale di Champions League contro il Manchester City con Romelu Lukaku protagonista ma in negativo.

Dimarco e la respinta di Lukaku in finale di Champions League: la risposta è contenuta

Il conduttore, noto tifoso dell’Inter, è ritornato sulla finale di Champions League disputata a giugno dalla squadra di Simone Inzaghi contro il Manchester City di Pep Guardiola. Immancabile una domanda sulla traversa colpita proprio dal numero 32 interista e sulla respinta di Lukaku su successiva ribattuta: «In quel momento cosa pensi? Hai il tempo per pensare?», chiede Cattelan. Dimarco preferisce mantenere l’aplomb: «Facciamo una cosa: te lo dico dopo», afferma con un sorriso. Evidentemente la frase è irripetibile.