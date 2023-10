Inter quasi al completo, Inzaghi valuta in vista del Torino: due out

L’Inter di Inzaghi anche oggi ha lavorato ad Appiano Gentile in vista del match in programma sabato alle ore 18 contro il Torino allo stadio Olimpico. Il tecnico nerazzurro ha ritrovato diversi Nazionali, compresi tutti gli italiani

TEMPO DI VALUTAZIONI – L’Inter di Simone Inzaghi è quasi al completo. Oggi ad Appiano Gentile si sono rivisti tutti i Nazionali italiani più i due francesi Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Domani (giovedì) sarà finalmente il turno dei sudamericani, sempre gli ultimi a rientrare. Il tecnico nerazzurro dunque può farsi finalmente un’idea su chi mandare in campo sabato alle 18 contro il Torino, match valevole per per la nona giornata di campionato.

Inter, chi scenderà in campo contro il Torino? Due indisponibili certi

A parte Marko Arnautovic e Juan Cuadrado, ora come ora stanno tutti bene e sono arruolabili, in attesa di capire come torneranno Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Carlos Augusto dopo le partite disputate e il lungo viaggio. Torino-Inter inizia a prendere forma.