D’Ambrosio ora prima scelta dell’Inter senza de Vrij ma occhio alle rotazioni

D’Ambrosio nelle ultime settimane ha riscritto le gerarchie difensive di Inzaghi, imponendosi come prima alternativa dell’Inter ai titolari. L’assenza di de Vrij può promuoverlo titolare per 90′ ma forse non 180′

PRIMA SCELTA ATTUALE – L’assenza di Stefan de Vrij (vedi articolo) in casa del Torino, domenica sera, è certa. La presenza contro la Fiorentina, tra otto giorni, è in dubbio. L’Inter punta ad avere il centrale olandese al 100% dopo la sosta, quando andrà in scena la partita più complicata di questo finale di stagione: Juventus-Inter. Inutile rischiarlo prima. Al momento Simone Inzaghi considera Danilo D’Ambrosio la prima alternativa in difesa. L’ottima prova del numero 33 a Liverpool, nel secondo tempo, dovrebbe assicurargli una maglia da titolare anche contro il “suo” Torino. In questo modo Milan Skriniar giocherà fin dal 1′ da centrale, prendendo proprio la posizione dell’infortunato de Vrij. La prima idea scelta di Inzaghi, al momento.

Non solo D’Ambrosio per l’Inter di Inzaghi

ALTERNATIVE IN DIFESA – D’Ambrosio prima opzione ma non l’unica, ovviamente. La seconda scelta è Andrea Ranocchia, al momento dietro nelle gerarchie di Inzaghi sebbene sia il backup “naturale” di de Vrij al centro. La situazione, però, potrebbe già cambiare contro la Fiorentina. Inzaghi, infatti, valuta opzioni diversi in base al tipo di avversario e di partita da fare. Da non sottovalutare la candidatura di Federico Dimarco, che può agire da terzo sinistro, costringendo Alessandro Bastoni a scalare al centro ma facendo tornare Skriniar nel suo ruolo di terzo destro. Se ne riparlerà tra una settimana, comunque. Ora spazio a D’Ambrosio.