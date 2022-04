D’Ambrosio, finiti gli aggettivi per descriverlo: plus ultra in Spezia-Inter

Grande prestazione di D’Ambrosio in Spezia-Inter. Protagonista non solo in fase difensiva ma anche in quella offensiva. Brozovic ringrazia

AVERCENE − Sono finiti gli aggettivi per descrivere l’utilità di Danilo D’Ambrosio in casa Inter. Anche al Picco contro lo Spezia, il difensore campano è stato autore di un’altra prova superba. Solita personalità e tranquillità da leader per il ragazzo di Castellamare, una colonna dell’Inter moderna. Ennesima gara di sicurezza per l’ex giocatore del Torino. Indipendentemente da chi manchi (nelle ultime gare è toccato a de Vrij), D’Ambrosio risponde sempre presente finendo il proprio lavoro col massimo dei voti. In Spezia-Inter, anche un plus ultra: l’assist da prima punta navigata.

PLUS ULTRA − Fondamentale non solo in fase difensiva ma anche in quella di attacco. Ce ne sono veramente pochi come D’Ambrosio. Giocatore non soltanto ‘da spogliatoio’ ma vero e proprio protagonista per raggiungere grandi traguardi. Il gol del vantaggio siglato da Marcelo Brozovic (meraviglioso) è tanto da assegnare anche a D’Ambrosio. Non solo per il coraggio di spingersi così tanto in avanti ma soprattutto per la lucidità. Un assist alla Dzeko! E l’Inter stacca un altro record: 16 esimo giocatore diverso a sfornare un assist (vedi articolo).