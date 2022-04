Oristanio torna al gol in Olanda: sesto centro per il giocatore dell’Inter

È in corso in questi minuti la sfida tra Volendam e Jong Ajax nella seconda serie olandese. Gaetano Oristanio, trequartista in prestito dall’Inter, ha da poco trovato il suo sesto gol stagionale.

VANTAGGIO – Si sta rivelando decisivo fin qui Gaetano Oristanio per il Volendam. Il trequartista in prestito dall’Inter, infatti, ha appena messo a segno il suo sesto gol stagionale che sta valendo – fin qui – il 2-1 sullo Jong Ajax. Resta saldo il secondo posto in classifica per il Volendam, che continua sulla sua strada per la promozione diretta nella Eredivisie. In campo in questi minuti anche Stankovic a difendere la porta dei padroni di casa.